Schianto sulla statale | moto contro un furgone grave un 20enne

Da trentotoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente si è verificato sulla statale 48 delle Dolomiti, coinvolgendo una moto e un furgone. Un giovane di 20 anni ha riportato ferite gravi ed è stato trasportato in eliambulanza presso un ospedale di Trento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per i rilievi e le operazioni di soccorso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un violento impatto sulla statale 48 delle Dolomiti, poi i soccorsi e il volo in elicottero verso l’ospedale di Trento. Sono ore di apprensione in Val di Fassa per un motociclista di 20 anni, rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì 8 maggio a San.🔗 Leggi su Trentotoday.it

?
Hai trovato interessante questa notizia?Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori.

Intimate stories of people living with the devastating effects of long-term unemployment

Video Intimate stories of people living with the devastating effects of long-term unemployment

Notizie correlate

Schianto terribile sulla statale, auto contro moto: coinvolti anche due bambiniGrave incidente nel pomeriggio di sabato 2 maggio a Trezzano sul Naviglio, nel Milanese, dove un’auto e una moto si sono scontrate lungo la strada...

Calco, schianto fra un tir e tre auto sulla ex statale 36: morti Mirco Formenti e Francesco Bonfanti. A Merate 19enne sbalzata dalla moto: è graveCalco (Lecco), 25 febbraio 2026 – Uno scontro frontale, e una carambola che ha coinvolto altre due auto e un camion, sfociata in un bilancio tragico:...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: ??Schianto sulla statale: moto contro un furgone, grave un 20enne; Incidente nella notte, perde il controllo e cade in moto: grave un uomo; Incidente sulla Cassia a Vetralla: schianto auto-moto, giovane ferito; Schianto sulla Piceno Aprutina. Auto finisce contro moto al Marino. In gravi condizioni il centauro.

schianto sulla statale motoSchianto terribile sulla statale, auto contro moto: coinvolti anche due bambiniGrave incidente nel pomeriggio di sabato 2 maggio a Trezzano sul Naviglio, nel Milanese, dove un’auto e una moto si sono scontrate lungo la strada statale ... thesocialpost.it

schianto sulla statale motoPer lo schianto sulla statale 17, indagato un uomo di 74 anniSCOPPITO (AQ) – Un uomo di 34 anni, residente a Castel Gandolfo, è morto nella mattinata di ieri in un incidente stradale avvenuto lungo la statale 17, nel territorio comunale di Scoppito, in ... laquilablog.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.