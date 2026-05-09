Schianto sulla statale | moto contro un furgone grave un 20enne
Un incidente si è verificato sulla statale 48 delle Dolomiti, coinvolgendo una moto e un furgone. Un giovane di 20 anni ha riportato ferite gravi ed è stato trasportato in eliambulanza presso un ospedale di Trento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per i rilievi e le operazioni di soccorso.
Un violento impatto sulla statale 48 delle Dolomiti, poi i soccorsi e il volo in elicottero verso l’ospedale di Trento. Sono ore di apprensione in Val di Fassa per un motociclista di 20 anni, rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì 8 maggio a San.🔗 Leggi su Trentotoday.it
Intimate stories of people living with the devastating effects of long-term unemployment
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