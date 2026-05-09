Schianto sulla statale | moto contro un furgone grave un 20enne

Un incidente si è verificato sulla statale 48 delle Dolomiti, coinvolgendo una moto e un furgone. Un giovane di 20 anni ha riportato ferite gravi ed è stato trasportato in eliambulanza presso un ospedale di Trento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per i rilievi e le operazioni di soccorso.

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