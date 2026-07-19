Il ricorso presentato da Letizia Giovanna Massara, vedova ed erede di Carlo Lucchina, è stato dichiarato inammissibile dalla Cassazione. La decisione riguarda un procedimento legato alla vicenda di Eluana Englaro. L’ultimo atto giudiziario ha confermato che l’ex direttore generale della sanità lombarda doveva risarcire una parte della vicenda. La sentenza definitiva ha chiuso la battaglia legale, che si protraeva da diversi anni.

Milano, 19 luglio 2026 – Anche l’ultimo ricorso è stato bocciato. Inammissibile. A proseguire la battaglia giudiziaria, ora persa definitivamente in Cassazione, non è stato Carlo Lucchina, scomparso il 24 dicembre 2024, bensì la vedova ed erede Letizia Giovanna Massara. Rappresentata dagli avvocati Roberto Invernizzi e Piermassimo Chirulli, ha impugnato la sentenza della Sezione d’appello della Corte dei Conti, che il 3 giugno 2024 ha condannato l’ex plenipotenziario della Sanità lombarda e braccio destro del governatore Roberto Formigoni a ripagare i 174.453,88 euro versati dalla Regione alla famiglia di Eluana Englaro per non aver... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Eluana Englaro, l’ultima sentenza della Cassazione e il ricorso giudicato inammissibile: “L’ex direttore generale della sanità lombarda Lucchina doveva risarcire”

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