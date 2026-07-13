Il governatore ha nominato Marco Torre come nuovo direttore generale della direzione sanità, welfare e coesione sociale della Regione. Torre, attuale direttore generale dell’Asl Toscana Sud-Est, prenderà servizio a breve. La nomina è stata ufficializzata nelle ultime ore.

FIRENZE – Il governatore Eugenio Giani ha scelto i l nuovo direttore generale della direzione sanità welfare e coesione sociale della Regione: sarà Marco Torre, attuale direttore generale dell’Asl Toscana Sud-Est. Sostituirà Federico Gelli. “Ritengo – commenta Giani – che Torre possa essere la persona giusta per questo incarico, visti i proficui risultati e la collaborazione che c’è stata negli anni recenti con il sottoscritto, con l’assessore al diritto alla salute e alle politiche sociali Monia Monni e con tutta la giunta”. “Saranno ora espletati – aggiunge – gli ulteriori passaggi di legge”. La decisione in ogni caso è stata presa. Alle 12 di oggi (13 luglio) era scaduto il termine per presentare le domande al ruolo di direttore generale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Marco Torre è il nuovo direttore generale della direzione sanità, welfare e coesione sociale della Regione

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