Non è stata la serata da sogno che sognavano, ma di certo difficilmente se la scorderanno. Elodie e la compagna Franceska Nuredini, ospiti d'eccezione nell'esclusiva "casita" allestita per la seconda data milanese di Bad Bunny, sono state travolte dall'improvvisa emergenza meteo che ha colpito l'Ippodromo Snai La Maura. Le due, che avevano condiviso con i fan il loro look coordinato scelto per l'occasione - jeans oversize a vita bassa e top ricercati - si sono ritrovate nel giro di pochi minuti a dover abbandonare la struttura sotto una grandinata violenta. Una volta in salvo, la coppia ha documentato sui social la... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Elodie e Franceska: dalla Casita di Bad Bunny alla fuga sotto il nubifragio

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Elodie e Franceska infiammano la Casita di Bad Bunny

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