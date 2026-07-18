Durante il concerto di Bad Bunny a Milano, sabato 18 luglio, lo spettacolo è stato interrotto improvvisamente. Due artisti, Elodie e Franceska, sono usciti dalla casita che li ospitava. La sospensione dell’evento ha causato confusione tra il pubblico presente. Non ci sono state segnalazioni di feriti o incidenti, né spiegazioni ufficiali sulla causa dell’interruzione. La serata è proseguita senza ulteriori aggiornamenti.

Esistono eventi impossibili da prevedere, che, matematicamente, si presentano nel momento meno opportuno in assoluto. Così avrà pensato anche chi era presente sabato 18 luglio alla seconda data di Bad Bunny a Milano. “Il concerto dell’anno”, “l’evento più atteso”. conclusosi con la clamorosa fuga dei 78mila spettatori all’Ippodromo La Maura. Ora c’è il dispiacere, anche per chi, sotto la grandine arrivata implacabile e improvvisa, è rimasto ferito. Tra chi si è affrettato a scappare dalla bomba d’acque che si è abbattuta sul capoluogo lombardo anche Elodie e l’inseparabile Franceska Nuredini, ospiti dell’iconica “casita” tipica dei concerti del cantante portoricano. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Concerto di Bad Bunny interrotto, Elodie e Franceska scappano dalla casita

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