Il proprietario della casa a Humacao, nota come “casita”, ha richiesto un risarcimento di 6 milioni di dollari. La proprietà, originariamente residenziale, è stata trasformata in un asset commerciale. La produzione del tour di Bad Bunny avrebbe violato un accordo specifico riguardante l’utilizzo del locale, portando alla richiesta di risarcimento. La disputa riguarda l’uso della proprietà e le condizioni dell’accordo tra proprietario e produttori.

? Punti chiave Come ha fatto la casa di Humacao a diventare un asset commerciale?. Quale accordo specifico ha violato la produzione del tour di Bad Bunny?. Perché il proprietario non ha ricevuto alcun guadagno dal merchandising globale?. Chi deve pagare per la perdita della privacy causata dalla viralità?.? In Breve Roman Carrasco Delgado contesta l'uso commerciale oltre il video di 11 minuti.. L'immobile di Humacao subisce un flusso costante di visitatori e curiosi.. Presenze al Metropolitano di Madrid includono Ana de Armas e Lewis Hamilton.. Il tour prevede dieci date sold out nello stadio Metropolitano di Madrid.. Bad Bunny e la disputa legale sulla casita: Roman Carrasco Delgado chiede sei milioni di dollari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bad Bunny: il proprietario della “casita” chiede 6 milioni di dollari

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Bad Bunny en Barcelona, La Casita volvió a ser uno de los momentos más virales de la noche I MARCA

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