Elmas svela tutta la verità | dal mancato riscatto del Napoli all’addio di Conte

Eljif Elmas ha confermato di aver accettato il mancato riscatto da parte del Napoli senza proteste. In un’intervista, ha spiegato che la società ha deciso di non esercitare l’opzione di acquisto, senza fornire motivazioni ufficiali. L’ex centrocampista ha anche parlato della separazione da Conte, senza aggiungere dettagli sul motivo dell’addio. La società ha comunicato ufficialmente che non ci saranno ulteriori sviluppi sul trasferimento.

Eljif Elmas accetta il mancato riscatto del Napoli senza recriminazioni. L’ex centrocampista partenopeo, intervistato da Il Mattino, ha rivelato come la società azzurra abbia fatto le proprie valutazioni. Elmas e il riscatto: la posizione dell’ex centrocampista azzurro. L’ex calciatore non nutre rimpianti sulla decisione della società. Ha dichiarato esplicitamente di accettare la scelta del club: “ Lo accetto, fa parte del gioco. Io non ho recriminazioni, né rimpianti. Ed è giusto che il Napoli abbia fatto le proprie valutazioni”. Il macedonone non lascia spazio a polemiche o contestazioni da parte sua. Una posizione di maturità che evidenzia come l’esperienza partenopea abbia lasciato il segno positivo nel calciatore, indipendentemente dall’esito finale della trattativa. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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