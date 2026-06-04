Eljif Elmas non sarà riscattato dal Lipsia al termine della stagione. Il centrocampista, che era tornato in prestito dal Napoli, lascerà quindi la squadra tedesca senza un accordo per un trasferimento definitivo. La decisione è stata comunicata ufficialmente e segna la fine del suo periodo in Germania. Elmas, che ha giocato con il Lipsia, saluta così la squadra senza ulteriori impegni contrattuali.

Eljif Elmas saluta il Napoli. Il centrocampista macedone, tornato in azzurro la scorsa estate in prestito dal Red Bull Lipsia, non sarà riscattato dal club partenopeo. Secondo quanto riferito da Nicolò Schira, La decisione è maturata dopo alcune valutazioni economiche. Il Napoli aveva la possibilità di acquistare il giocatore a titolo definitivo, ma la cifra fissata nell’accordo con il club tedesco è stata considerata troppo alta. Il diritto di riscatto era infatti previsto a 17 milioni di euro. Il club azzurro non ha chiuso subito la porta. Prima di rinunciare definitivamente al giocatore, la società ha provato a capire se ci fossero margini per rivedere le condizioni dell’operazione. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Forzazzurri.net - Elmas saluta il Napoli: niente riscatto dal Lipsia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Napoli, niente riscatto per Elmas: ecco i motiviIl futuro del centrocampista macedone sembra ormai deciso, poiché il club partenopeo ha scelto di non esercitare il diritto di riscatto al termine...

Leggi anche: Elmas lascia Napoli: niente riscatto, Aston Villa vigile

Temi più discussi: Napoli, il post nostalgico di Elmas scatena i tifosi: Non andare via; Conte saluta e ringrazia Napoli: ecco il post; CALCIOMERCATO NAPOLI: ufficiale il riscatto di Hojlund, Elmas saluta definitivamente; Elmas-Napoli, l'annuncio di Romano: Niente riscatto, dovrà trovare nuovo club.

MARANTONIO – Napoli saluta Antonio. Sprint a due per la panchina. Il gruppo USA non molla @ilnapolionline x.com

Elmas lascerà Napoli: ha già diverse offerte, il punto sul futuroElmas saluta Napoli e torna al Lipsia. Adesso su di lui diverse squadre, si accende anche il suo calciomercato: le ultime ... tuttonapoli.net

Elmas-Napoli, l'annuncio di Romano: Niente riscatto, dovrà trovare nuovo clubIl futuro di Eljif Elmas sembra ormai lontano dal Napoli. Le indicazioni emerse alla fine di aprile hanno trovato conferma nelle ultime settimane, come riferito da Fabrizio Romano, esperto di mercato: ... tuttonapoli.net