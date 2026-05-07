Napoli niente riscatto per Elmas | ecco i motivi

Il futuro del centrocampista macedone sembra ormai deciso, poiché il club partenopeo ha scelto di non esercitare il diritto di riscatto al termine della stagione. Dopo mesi di valutazioni e incertezze, la società non ha intenzione di proseguire con il suo investimento, aprendo così la strada a una possibile separazione. La decisione arriva dopo un lungo periodo di analisi sulle prestazioni e sui piani futuri.

Il futuro di Eljif Elmas sembra ormai lontano da Napoli. Dopo mesi di dubbi e valutazioni, il club azzurro avrebbe deciso di non esercitare il diritto di riscatto per il centrocampista macedone, pronto quindi a separarsi nuovamente dalla squadra partenopea al termine della stagione. A riportarlo è stato Fabrizio Romano, che ha parlato di una separazione ormai imminente Non si tratta di una scelta legata alle qualità del giocatore. Elmas, infatti, continua ad essere apprezzato per la sua duttilità e per la capacità di ricoprire più ruoli tra centrocampo e attacco. Il problema principale sarebbe di natura economica. Il Napoli, secondo le...🔗 Leggi su Dailynews24.it Notizie correlate Leggi anche: Elmas-Napoli, riscatto lontano: pesa il costo Leggi anche: Elmas, riscatto Napoli incerto: possibile trattativa col Lipsia Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il #Galatasaray ci ripensa e rispedisce il pacco al mittente: niente riscatto per #NoaLang. La doccia fredda arriva da Fabrizio Romano: l'esterno torna al #Napoli. Ennesima grana estiva per #ADL: e ora a chi lo piazziamo? https://www.ilnapolista.it/2026/05/il-ga; Napoli, niente riscatto per Elmas! Fabrizio Romano: Separazione imminente, il motivo; Calciomercato Napoli, Romano: Cajuste può essere riscattato dall'Ipswich fino al 10 giugno al di là della clausola: i dettagli; A fine stagione al Napoli potrebbero rientrare più di dieci prestiti! Tuttosport: esuberi per 142mln di euro. Napoli, niente riscatto per Elmas: ecco i motiviIl futuro di Eljif Elmas sembra ormai lontano da Napoli. Dopo mesi di dubbi e valutazioni, il club azzurro avrebbe deciso di non esercitare il diritto di ... dailynews24.it Napoli, da Lucca a Cajuste: il punto sui giocatori ceduti in prestito con diritto di riscattoDopo la giornata di ieri Jens Cajuste è più vicino all'addio al Napoli. Per il centrocampista svedese con la promozione in Premier. tuttomercatoweb.com VIDEO NM - Napoli, ecco il pullman della Scafatese al termine dell’allenamento congiunto con gli azzurri - facebook.com facebook #PapaLeoneXIV #LeoneXIV Pompei e Napoli attendono il Pontefice Domani la visita pastorale in Campania x.com