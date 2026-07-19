ecco il superpremio dello stato ai delinquenti

Un uomo è stato rapinato appena uscito dal carcere di Bollate. Secondo quanto riferito, l’episodio si è verificato subito dopo il rilascio, senza che ci siano state ulteriori dettagli sulla dinamica o sui responsabili. La vittima, identificata come un avvocato, avrebbe subito il furto di oggetti di valore. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali indagini in corso o a testimoni presenti al momento dell’accaduto.

Neanche il tempo di varcare la soglia del carcere milanese di Bollate che Mario Roggero è stato nuovamente rapinato. L’avvocato dei parenti dei rapinatori uccisi dal gioielliere ha infatti fatto sapere che sta per partire la richiesta di pignoramento per i beni della famiglia Roggero per un ammontare di oltre settecentomila euro come da indennizzo stabilito dal tribunale. Una cifra enorme, ben distante per eccesso - come documentiamo oggi su questo giornale - da quelle che normalmente vengono riconosciute se la vittima non è l’aggressore ma l’aggredito. La rapina in corso è di una strana fattispecie, quella di una “associazione mista privato-Stato” frutto di un accordo tra i parenti di due criminali e dei magistrati. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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