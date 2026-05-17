Il presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio sono stati a Modena, incontrando i medici e il personale sanitario coinvolti in un evento improvviso. Durante l’evento, il capo dello Stato ha rivolto un ringraziamento ai medici per il loro lavoro quotidiano, senza altre dichiarazioni ufficiali. Si tratta di un momento in cui i rappresentanti istituzionali hanno scelto di mostrare vicinanza attraverso un gesto diretto, evitando interventi pubblici o comunicati formali.

C’è un momento, nelle ore successive a una tragedia improvvisa, in cui la politica smette di parlare e sceglie semplicemente di esserci. È accaduto a Modena, all’ospedale di Baggiovara, dove il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni hanno visitato i feriti dell’investimento avvenuto ieri nel centro della città. Una visita breve, durata circa venti minuti, ma dal forte valore simbolico, nel giorno in cui l’Italia continua a interrogarsi sull’aggressione che ha sconvolto il cuore emiliano. Ad accompagnare il capo dello Stato e la premier c’erano il presidente dell’Emilia-Romagna Michele de Pascale e il sindaco di Modena Massimo Mezzetti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Mattarella e Meloni a Modena. Il capo dello Stato ai medici: “Grazie per ciò che fate”

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Mattarella e Meloni a Modena dai feriti. Il capo dello Stato ai medici: Grazie per ciò che fate

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