Modena | Mattarella e Meloni visitano i feriti più gravi Il Capo dello Stato ai medici | G

Il presidente della Repubblica e la premier sono arrivati a Modena per visitare alcuni dei feriti più gravi dell'incidente avvenuto ieri. Entrambi hanno incontrato i medici e i familiari delle vittime, portando i loro saluti e assistenza. La visita ai pazienti si è svolta in ospedale, dove sono state fornite informazioni sulle condizioni di salute dei coinvolti. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo alle persone presenti o alle eventuali azioni future.

AGI - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la premier Giorgia Meloni sono in visita a Modena per portare il proprio saluto ad alcune delle persone rimaste coinvolte nel drammatico investimento di ieri. I due leader istituzionali hanno fatto visita all'ospedale di Baggiovara, a Modena e si recheranno ora all'ospedale Maggiore di Bologna, dove si trovano ricoverati i feriti che versano nelle condizioni più critiche. "Grazie per quello che fate in questa circostanza drammatica ma anche abitualmente", ha detto ai medici di Modena il Capo dello Stato secondo quanto viene riferito. "Siamo consapevoli di ciòche fate ogni giorno", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Agi.it

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