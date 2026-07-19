Le difficoltà di un anno tribolato non devono far venire meno l’entusiasmo di una manifestazione storica che quest’anno celebra l’ingresso nel suo secondo secolo di vita. È questo, in soldoni, il messaggio che emerge dalla conferenza stampa con cui enti e istituzioni ieri mattina a Palazzo civico hanno presentato il 101° Palio del Golfo. Un’edizione caratterizzata dal ritorno della disfida sotto l’egida della Federazione italiana canottaggio sedile fisso, e anche dai problemi nell’approntamento dei campi di gara che hanno caratterizzato la stagione. Proprio le istituzioni non hanno mancato di promettere un sincero impegno affinchè la situazione di quest’anno non si ripeta più, attraverso la realizzazione di campi fissi nel golfo per i quali però l’iter burocratico non sarà breve. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ecco il Palio numero 101. Mostra all’Archivio di Stato

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