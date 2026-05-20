Temin guanti 90 anni di storia industriale italiana in mostra dal 22 maggio all’Archivio di Stato di Napoli

Dal 22 maggio all’Archivio di Stato di Napoli sarà allestita una mostra documentaria intitolata La Memoria nelle Mani, dedicata a celebrare i 90 anni di storia dell’azienda Temin Guanti. L’evento prenderà il via alle 11 nella Sala Filangieri, offrendo uno sguardo approfondito sull’evoluzione di questa realtà industriale italiana attraverso materiali e documenti d’archivio. La mostra resta aperta fino a una data ancora da comunicare e propone un percorso tra fotografie, lettere e altri pezzi storici collegati alla lunga attività dell’azienda.

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Il 22 maggio 2026, alle 11, si terrà presso la Sala Filangieri dell’Archivio di Stato di Napoli l’inaugurazione della mostra documentaria La Memoria nelle Mani. Temin guanti: novant’anni di storia industriale italiana attraverso una famiglia, un’impresa, un territorio, allestita presso il Chiostro del Platano. La mostra, promossa dall’Archivio di Stato di Napoli e dalla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Campania, nell’ambito delle iniziative di valorizzazione degli archivi d’impresa del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, si propone di valorizzare l’archivio, la storia dell’impresa e della famiglia Temin, testimonianza di una delle tradizioni più radicate della guanteria napoletana. 🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video She married a country farmer instead of her sister, only to find hes a hidden billionaire Sullo stesso argomento Fiera, tesori dall’archivio in mostra: un secolo di storia industriale"Il rischio è la nostalgia - riconosce Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano - ma con una mostra che racconta oltre un secolo di... Archivio di Stato di Venezia: visita guidata gratuita venerdì 22 maggio.Venerdì 22 maggio 2026 alle ore 10 è possibile visitare i depositi monumentali dell'Archivio di Stato di Venezia, custoditi nell'ex convento dei...