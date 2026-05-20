Il genio di Portaluppi torna a casa | a Villa Necchi una mostra e l' archivio storico dell' architetto

A Villa Necchi è stata allestita una mostra dedicata all'architetto, che raccoglie anche il suo archivio storico. La esposizione include caricature della gioventù, progetti per abitazioni private e strutture pubbliche, oltre a bozzetti di interventi su edifici storici urbani. Sono presenti anche tavole del Piano Regolatore del 1927, disegni di architetture realizzate e progetti di edifici futuristi. La mostra offre una panoramica completa del lavoro dell’architetto, con disegni e dettagli di diverse fasi della sua carriera.

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