Eccellenza Toscana Rimane ancora un rebus il futuro societario dei Leoni
Il Poggibonsi ha completato l’iscrizione al campionato di Eccellenza, ma il futuro societario del club resta incerto. La società dovrà affrontare ancora vari aspetti organizzativi e amministrativi prima di poter definire completamente la stagione successiva. La squadra si prepara alla nuova annata, mentre le questioni societarie continuano a essere in fase di valutazione. Non sono stati comunicati dettagli sui passaggi successivi o sui possibili sviluppi.
Dopo la fondamentale tappa burocratica dell’iscrizione al campionato di Eccellenza, il Poggibonsi deve concentrarsi su altri aspetti determinanti per la nuova annata. L’unica ’ufficialità’ al momento è la prosecuzione della presidenza di Giuseppe Vellini. Ricopre dal 2019 il ruolo principale Vellini, ma adesso si tratterebbe di una mansione transitoria, a quanto si mormora. In previsione dell’annunciato scambio di testimone con i potenziali nuovi addetti ai lavori del sodalizio. Un compito, il passaggio di consegne, non semplice e non immediato, alla luce dei noti aspetti economici con i quali deve misurarsi non da oggi l’ Us Poggibonsi. Da parte delle componenti non manca comunque la volontà di proseguire nel percorso e di completare l’iter necessario per la sistemazione dei pilastri (societari, tecnici, organizzativi) per il 2026-2027. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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