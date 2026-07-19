eccellenza toscana rimane ancora un rebus il futuro societario dei leoni

Notizia in breve

Il Poggibonsi ha completato l’iscrizione al campionato di Eccellenza, ma il futuro societario del club resta incerto. La società dovrà affrontare ancora vari aspetti organizzativi e amministrativi prima di poter definire completamente la stagione successiva. La squadra si prepara alla nuova annata, mentre le questioni societarie continuano a essere in fase di valutazione. Non sono stati comunicati dettagli sui passaggi successivi o sui possibili sviluppi.