Il Parma si trova in attesa di chiarimenti sul futuro di Cuesta, il tecnico spagnolo. La società sta valutando un possibile cambio di vertice, lasciando in sospeso la posizione dell’allenatore. La situazione rimane incerta, con decisioni ancora da prendere. Nessuna comunicazione ufficiale è stata diffusa, e la questione resta aperta. Cuesta continua a guidare la squadra, ma la sua posizione non è ancora definita.

Cuesta è al centro di un grande rebus per quanto riguarda il suo futuro al Parma. Cosa sta succedendo per il tecnico spagnolo. In casa emiliana è ormai tempo di programmazione, e il futuro del Parma passa inevitabilmente dalle scelte strategiche legate alla guida tecnica. L’attenzione della dirigenza è oggi totalmente concentrata sulla panchina, attualmente occupata da Carlos Cuesta. Arrivato in terra gialloblù lo scorso mese di giugno, lo stratega spagnolo ha condotto la squadra a un traguardo importantissimo, blindando la tanto agognata salvezza aritmetica con ben quattro giornate di anticipo rispetto alla naturale conclusione del torneo. Un risultato sportivo inequivocabile che, paradossalmente, non sembrava inizialmente sufficiente a garantirgli la riconferma. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Cuesta tiene in apprensione il Parma: resta o no? Il suo futuro è un rebus. Si va verso un nuovo vertice societario

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