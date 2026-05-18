Calcio Eccellenza Poggibonsi il futuro passa dall’assetto societario
Il Poggibonsi calcio si trova in un momento cruciale, con le decisioni sulla sua gestione societaria che potrebbero influenzare il futuro della squadra per le stagioni a venire. A una settimana dallo spareggio playout di Orvieto, che ha portato alla retrocessione in Eccellenza, l’attenzione si concentra sulle trattative e sugli accordi ancora in corso per definire il nuovo assetto societario per il campionato 2026-2027. La situazione attuale rimane in attesa di sviluppi ufficiali.
Giornate decisive per il futuro del Poggibonsi calcio. A distanza di una settimana dallo spareggio playout di Orvieto che ha determinato la retrocessione in Eccellenza, l’ambiente attende novità in merito a eventuali intese per la configurazione societaria del 2026-2027. Si tratta insomma di comprendere un dato preciso, alla luce degli eventi maturati anche da poco tempo a questa parte. Ovvero, se i contatti tra l’attuale dirigenza con al vertice Giuseppe Vellini da un lato, e dall’altro l’imprenditrice Paola Coia, che a oggi ricopre la carica di presidente del Tuttocuoio, potranno sfociare davvero in fatti concreti. E quindi in un accordo nero su bianco per il passaggio del testimone nella proprietà di viale Marconi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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