Calcio Eccellenza Poggibonsi il futuro passa dall’assetto societario

Da sport.quotidiano.net 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Poggibonsi calcio si trova in un momento cruciale, con le decisioni sulla sua gestione societaria che potrebbero influenzare il futuro della squadra per le stagioni a venire. A una settimana dallo spareggio playout di Orvieto, che ha portato alla retrocessione in Eccellenza, l’attenzione si concentra sulle trattative e sugli accordi ancora in corso per definire il nuovo assetto societario per il campionato 2026-2027. La situazione attuale rimane in attesa di sviluppi ufficiali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Giornate decisive per il futuro del Poggibonsi calcio. A distanza di una settimana dallo spareggio playout di Orvieto che ha determinato la retrocessione in Eccellenza, l’ambiente attende novità in merito a eventuali intese per la configurazione societaria del 2026-2027. Si tratta insomma di comprendere un dato preciso, alla luce degli eventi maturati anche da poco tempo a questa parte. Ovvero, se i contatti tra l’attuale dirigenza con al vertice Giuseppe Vellini da un lato, e dall’altro l’imprenditrice Paola Coia, che a oggi ricopre la carica di presidente del Tuttocuoio, potranno sfociare davvero in fatti concreti. E quindi in un accordo nero su bianco per il passaggio del testimone nella proprietà di viale Marconi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

calcio eccellenza poggibonsi il futuro passa dall8217assetto societario
© Sport.quotidiano.net - Calcio Eccellenza. Poggibonsi, il futuro passa dall’assetto societario
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Serie D. Il Sondrio scende in Eccellenza. E ora ombre sul futuro societarioLa Nuova Sondrio Calcio retrocede in Eccellenza al termine di un’annata assai travagliata in campo e fuori.

Leggi anche: L’oro dei neuroni: perché il futuro del biohacking passa dall’Evoo?

calcio eccellenza calcio eccellenza poggibonsi ilCalcio Eccellenza. Poggibonsi, il futuro passa dall’assetto societarioGiornate decisive per il futuro del Poggibonsi calcio. A distanza di una settimana dallo spareggio playout di Orvieto che ... sport.quotidiano.net

calcio eccellenza calcio eccellenza poggibonsi ilPoggibonsi Calcio: si cambia! L’imprenditrice Paola Coia pronta e rilevare la societàSi prepara alla svolta societaria, l’Us Poggibonsi. Niente è ancora formalmente andato in porto nella sede di viale Marconi. Ma ad ascoltare le parole di Paola Coia (nella foto), imprenditrice di orig ... lanazione.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web