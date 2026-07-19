Eboli cadavere carbonizzato scoperto in un terreno | Si tratterebbe di un giornalista
Un corpo completamente carbonizzato è stato trovato in un terreno agricolo nella periferia di Eboli. La vittima, secondo le prime indiscrezioni, potrebbe essere un giornalista. La scoperta è avvenuta a Cioffi, dove il cadavere è stato rinvenuto tra le piante. Le autorità stanno indagando per chiarire le circostanze e l’identità della persona. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle modalità del ritrovamento o sulle eventuali piste seguite.
Drammatica scoperta a Cioffi, nella periferia di Eboli. Il cadavere di un uomo completamente carbonizzato è stato rinvenuto all'interno di un terreno agricolo della zona. Battipaglia, giù dal balcone a 17 anni dalla casa d’accoglienza La macabra scoperta è stata effettuata dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto inizialmente per spegnere quello che sembrava un normale rogo di sterpaglie. Una volta domate le fiamme, i pompieri si sono trovati davanti al corpo senza vita. Dalle prime indagini è emerso che si tratterebbe di un giornalista, classe 1973. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
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