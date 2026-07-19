Eboli cadavere carbonizzato scoperto in un terreno | Si tratterebbe di un giornalista

Notizia in breve

Un corpo completamente carbonizzato è stato trovato in un terreno agricolo nella periferia di Eboli. La vittima, secondo le prime indiscrezioni, potrebbe essere un giornalista. La scoperta è avvenuta a Cioffi, dove il cadavere è stato rinvenuto tra le piante. Le autorità stanno indagando per chiarire le circostanze e l’identità della persona. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle modalità del ritrovamento o sulle eventuali piste seguite.