Il corpo di un uomo di 53 anni è stato trovato carbonizzato in un terreno vicino a un’azienda agricola a Eboli. Sul corpo sono stati rinvenuti segni di colpi di pistola. La vittima è identificata come un giornalista. Le forze dell’ordine stanno indagando sul luogo e sulla scena del crimine. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli al momento.

Giallo a Eboli, dove il corpo di un uomo è stato trovato carbonizzato in un terreno non distante dalle serre di un’azienda agricola. Il cadavere appartiene al giornalista Luca Esposito, 53 anni. Secondo le prime indiscrezioni, in attesa di conferme, dai primi rilievi sarebbe emerso che la salma presenterebbe i segni di alcuni colpi di arma da fuoco. Il procuratore di Salerno, Raffaele Cantone, ha aperto un fascicolo per omicidio. La vittima scriveva per La Città e Sportitalia. Cadavere carbonizzato trovato a Eboli Il corpo appartiene al giornalista Luigi Esposito, noto come Luca La Procura di Salerno apre un fascicolo per omicidio Cadavere carbonizzato trovato a Eboli I fatti risalgono alle tre del mattino di lunedì 19 luglio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Il cadavere del giornalista Luca Esposito trovato carbonizzato a Eboli, ci sarebbero segni di colpi di pistola

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