Eboli ritrovato corpo carbonizzato | indagini in corso

Nella notte, i Carabinieri della Compagnia di Eboli hanno trovato un uomo carbonizzato in un terreno agricolo di contrada Bivio Cioffi. Il corpo, parzialmente bruciato, è stato scoperto nel corso delle indagini in corso. Le forze dell’ordine stanno analizzando la scena e raccogliendo elementi per chiarire le circostanze del ritrovamento. Non sono stati ancora resi noti dettagli sulle cause della morte o sulle eventuali responsabilità.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono i Carabinieri della Compagnia di Eboli ad indagare sul ritrovamento avvenuto nella notte in contrada Bivio Cioffi, dove è stato scoperto il corpo carbonizzato di un uomo in un terreno agricolo. La richiesta di soccorso è arrivata alla centrale operativa del 118 alle 3:00, segnalando la presenza del cadavere e facendo scattare l’intervento delle squadre di emergenza. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, un’ambulanza della VOPI e i militari dell’Arma, che hanno immediatamente delimitato l’area e avviato le prime verifiche. I pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza del sito, mentre i sanitari hanno constatato il decesso dell’uomo, il cui corpo risultava completamente carbonizzato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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