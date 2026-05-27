In fiamme un' auto in sosta ad Eboli | indagini in corso

Notizia in breve

Una vettura è stata data alle fiamme nella notte in via Nobile, ad Eboli. L'auto, una Audi, è andata completamente distrutta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento l’incendio. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell’incendio. Non risultano persone ferite. La proprietà del veicolo non ha ancora fornito commenti.