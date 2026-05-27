In fiamme un' auto in sosta ad Eboli | indagini in corso
Una vettura è stata data alle fiamme nella notte in via Nobile, ad Eboli. L'auto, una Audi, è andata completamente distrutta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento l’incendio. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell’incendio. Non risultano persone ferite. La proprietà del veicolo non ha ancora fornito commenti.
Fuoco e fiamme ad Eboli, nella notte: una Audi, infatti, è andata a fuoco in via Nobile, per cause da accertare. Sul posto, i Vigili del Fuoco che hanno domato il rogo, procedendo con la messa in sicurezza dell'area. Indagano, dunque, i carabinieri per risalire alle cause dell'accaduto. . 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Notizie e thread social correlati
Fiamme ad Eboli: auto in fiamme presso il rione PaternoNella zona del rione Paterno, ad Eboli, si è sviluppato un incendio che ha interessato un'auto in sosta, una Smart.
Incendio ad Eboli, auto distrutta dalle fiamme: si indagaNella notte, nel rione Paterno di Eboli, un’auto parcheggiata in strada è stata colpita da un incendio improvviso.
Argomenti più discussi: Auto in fiamme nella notte a Eboli: un’Audi distrutta in via Nobile, indagini in corso; Eboli, 36enne non si ferma all'alt della polizia locale: bloccato e denunciato dopo breve inseguimento.
Auto in fiamme nella notte in via Nobile a Eboli: distrutta un’Audi. Indagini in corso sulle cause del rogo. Paolo Panaro #Eboli #Incendio #Cronaca #Carabinieri #VigilidelFuoco #SudTv #localevent facebook
Auto si incendia nella notte ad Eboli. Intervengono i Vigili del FuocoAudi a fuoco nella notte in via Nobile ad Eboli. L'auto è andata in fiamme per cause da accertare allarmando i residenti della zona. Sul posto i Vigili del Fuoco del locale Distaccamento, guidati dal ... ondanews.it
Auto in fiamme nella notte a Eboli: un’Audi distrutta in via Nobile, indagini in corsoMomenti di paura nella notte a Eboli per un'Audi distrutta da un incendio in via Nobile. Intervengono i vigili del fuoco, forze dell'ordine al lavoro. infocilento.it