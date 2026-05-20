Ritrovato teschio umano nel parco Maugeri | mistero al quartiere Libertà indagini in corso
Nel pomeriggio del 20 maggio, un teschio umano è stato rinvenuto all’interno del parco Maugeri, situato nel quartiere Libertà. La scoperta ha attirato l’attenzione di passanti e residenti, che hanno immediatamente segnalato l’accaduto alle autorità. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto e hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze del ritrovamento e verificare l’identità dell’oggetto. Al momento, non sono state diffuse ulteriori informazioni sui possibili sviluppi.
Un teschio umano è stato ritrovato nel pomeriggio di oggi, 20 maggio, all'interno del parco Maugeri, nel quartiere Libertà. A lanciare l'allarme sarebbero stati alcuni cittadini che si trovavano nell'area verde, e che si sarebbero accorti della presenza del teschio tra i cespugli.Indagini in. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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