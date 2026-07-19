eboli cadavere carbonizzato scoperto in un terreno a cioffi

Notizia in breve

A Cioffi, nella periferia di Eboli, è stato trovato un cadavere carbonizzato in un terreno agricolo. La scoperta è avvenuta recentemente e le forze dell'ordine stanno indagando sull'evento. Non sono state rese note ulteriori informazioni sull'identità della vittima o sulle circostanze del decesso. La scena è stata sequestrata per gli accertamenti del caso.