Eboli cadavere carbonizzato scoperto in un terreno a Cioffi

Da ilmattino.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Cioffi, nella periferia di Eboli, è stato trovato un cadavere carbonizzato in un terreno agricolo. La scoperta è avvenuta recentemente e le forze dell'ordine stanno indagando sull'evento. Non sono state rese note ulteriori informazioni sull'identità della vittima o sulle circostanze del decesso. La scena è stata sequestrata per gli accertamenti del caso.

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Drammatica scoperta a Cioffi, nella periferia di Eboli. Il cadavere di un uomo completamente carbonizzato è stato rinvenuto all'interno di un terreno agricolo della zona. Battipaglia, giù dal balcone a 17 anni dalla casa d’accoglienza La macabra scoperta è stata effettuata dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto inizialmente per spegnere quello che sembrava un normale rogo di sterpaglie. Una volta domate le fiamme, i pompieri si sono trovati davanti al corpo senza vita. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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