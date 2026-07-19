Eboli cadavere carbonizzato scoperto in un terreno | la macabra scoperta a Cioffi indagini in corso

Notizia in breve

A Cioffi, periferia di Eboli, è stato trovato un corpo completamente carbonizzato in un terreno agricolo. La scoperta è avvenuta questa mattina e le forze dell'ordine sono sul posto per le indagini. Il cadavere, ormai senza vita, si trova in uno stato di combustione totale. Le autorità stanno verificando l'identità e le circostanze del decesso. La zona è stata isolata per le operazioni di approfondimento.