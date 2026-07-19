Eboli cadavere carbonizzato scoperto in un terreno | la macabra scoperta a Cioffi indagini in corso

Da ilmattino.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Cioffi, periferia di Eboli, è stato trovato un corpo completamente carbonizzato in un terreno agricolo. La scoperta è avvenuta questa mattina e le forze dell'ordine sono sul posto per le indagini. Il cadavere, ormai senza vita, si trova in uno stato di combustione totale. Le autorità stanno verificando l'identità e le circostanze del decesso. La zona è stata isolata per le operazioni di approfondimento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Drammatica scoperta a Cioffi, nella periferia di Eboli. Il cadavere di un uomo completamente carbonizzato è stato rinvenuto all'interno di un terreno agricolo della zona. Battipaglia, giù dal balcone a 17 anni dalla casa d’accoglienza La macabra scoperta è stata effettuata dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto inizialmente per spegnere quello che sembrava un normale rogo di sterpaglie. Una volta domate le fiamme, i pompieri si sono trovati davanti al corpo senza vita. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

eboli cadavere carbonizzato scoperto in un terreno la macabra scoperta a cioffi indagini in corso
© Ilmattino.it - Eboli, cadavere carbonizzato scoperto in un terreno: la macabra scoperta a Cioffi, indagini in corso
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Eboli, cadavere carbonizzato scoperto in un terreno a CioffiA Cioffi, nella periferia di Eboli, è stato trovato un cadavere carbonizzato in un terreno agricolo.

Eboli, cadavere carbonizzato scoperto dai vigili del fuoco in un terreno a CioffiI vigili del fuoco hanno trovato un cadavere carbonizzato in un terreno agricolo a Cioffi, nel comune di Eboli.

Argomenti più discussi: Eboli, ritrovato corpo carbonizzato: indagini in corso; Eboli ritrovato corpo carbonizzato | indagini in corso.

eboli cadavere carbonizzato scopertoEboli, il corpo carbonizzato di un uomo trovato in un terreno vicino alla SS7bisIl corpo carbonizzato di un uomo è stato ritrovato questa notte, domenica 19 luglio, attorno alle 3 in un terreno nei pressi della Strada Statale 7 bis a Eboli. Sul posto sono arrivati i carabinieri, ... fanpage.it

eboli cadavere carbonizzato scopertoEboli, cadavere carbonizzato scoperto in un terreno a CioffiDrammatica scoperta a Cioffi, nella periferia di Eboli. Il cadavere di un uomo completamente carbonizzato è stato rinvenuto all'interno di ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web