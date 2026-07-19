Eboli cadavere carbonizzato di un uomo ritrovato in un terreno | l' allarme dopo una telefonata anonima al 118

Da salerno.corriere.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un cadavere carbonizzato è stato trovato questa notte in un terreno lungo la statale 7bis in provincia di Salerno. La scoperta è avvenuta a seguito di una telefonata anonima al 118. Le generalità della vittima saranno rese note solo dopo l’autopsia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi. La salma si trova in stato di decomposizione e il corpo è stato recuperato in condizioni di completo incendio.

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Il cadavere carbonizzato di un uomo, le cui generalità sarà possibile identificare soltanto in fase di autopsia, è stato rinvenuto questa notte - 19 luglio - in un terreno in contrada Cioffi, lingo la statale 7bis nel comune di Eboli, in provincia di Salerno. L'allarme è scattato intorno alle 3, dopo una telefonata al 118 grazie alla quale è stata attivata un'ambulanza del Vopi. Ai sanitari era stato richiesto un intervento per una persona colta da malore. Ma quando sono arrivati sul posto, hanno trovato il cadavere carbonizzato. I sanitari hanno immediatamente avvertito i carabinieri. Sul posto poi sono giunti anche vigili del fuoco e il magistrato di turno della Procura di Salerno. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

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