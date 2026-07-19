Eboli il corpo carbonizzato di un uomo trovato in un terreno vicino alla SS7bis
Un uomo è stato trovato morto e carbonizzato in un terreno vicino alla SS7bis di Eboli. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri per i rilievi. La polizia sta indagando sull’accaduto. Non sono ancora state rese note le cause del decesso né l’identità della vittima.
Il cadavere carbonizzato di un uomo ritrovato in un terreno vicino alla SS7bis di Eboli, nel Salernitano. Sul posto i carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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