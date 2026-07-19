Nella notte del 19 luglio, un corpo carbonizzato è stato trovato in un terreno lungo la statale 7bis, nel comune di Eboli. La scoperta è avvenuta dopo una telefonata al 118. Le generalità della vittima saranno accertate durante l’autopsia. La zona è stata sequestrata dalle forze dell’ordine per le indagini. Non sono stati forniti dettagli su eventuali testimoni o cause del decesso.

Il cadavere carbonizzato di un uomo, le cui generalità sarà possibile identificare soltanto in fase di autopsia, è stato rinvenuto questa notte - 19 luglio - in un terreno in contrada Cioffi, lingo la statale 7bis nel comune di Eboli, in provincia di Salerno. L'allarme è scattato intorno alle 3, dopo una telefonata al 118 grazie alla quale è stata attivata un'ambulanza del Vopi. Ai sanitari era stato richiesto un intervento per una persona colta da malore. Ma quando sono arrivati sul posto, hanno trovato il cadavere carbonizzato. I sanitari hanno immediatamente avvertito i carabinieri. Sul posto poi sono giunti anche vigili del fuoco e il magistrato di turno della Procura di Salerno. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

© Salerno.corriere.it - Eboli, cadavere carbonizzato di un uomo ritrovato in un terreno: l'allarme dopo una telefonata al 118

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