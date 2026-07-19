Nella notte del 19 luglio, un corpo carbonizzato è stato trovato in un terreno in contrada Cioffi, lungo la statale 7bis nel comune di Eboli. Sul cadavere si nota un foro di proiettile. L’identità dell’uomo potrà essere accertata solo tramite autopsia. Il terreno è stato incendiato prima del ritrovamento. La polizia indaga sui motivi e sulle circostanze del decesso.

Il cadavere carbonizzato di un uomo, le cui generalità sarà possibile identificare soltanto in fase di autopsia, è stato rinvenuto questa notte - 19 luglio - in un terreno in contrada Cioffi, lingo la statale 7bis nel comune di Eboli, in provincia di Salerno. L'allarme è scattato intorno alle 3, a seguito di un incendio che si è sviluppato in un campo agricolo isolato. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri: i primi per spegnere il rogo, i militari per mettere in sicurezza l'area. Poi sono arrivati anche i volontari del Vopi. Ma quando le fiamme sono state domate, è stato notato il corpo senza vita di un uomo. Un cadavere completamente carbonizzato. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

© Salerno.corriere.it - Eboli, cadavere carbonizzato di un uomo ritrovato in un terreno che è stato incendiato. Sul corpo il foro di un proiettile

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