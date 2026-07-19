E’ una notte ‘mundial’ Dove vedere la finalissima

Nella notte finale dei Mondiali di calcio, numerosi punti della città sono stati allestiti con maxischermi per trasmettere la partita tra Spagna e Argentina. I luoghi di aggregazione si sono trasformati in grandi salotti all’aperto, dal lungomare al centro cittadino, offrendo spazi pubblici per seguire l’evento. La serata ha visto gruppi di persone riunite per tifare e condividere il momento, con eventi e iniziative dedicate alla finale.

Una serata speciale, dal litorale fino al centro città. Sono diversi i luoghi che lasciano spazio all’aggregazione e alla convivialità, trasformandosi in grandi salotti all’aperto grazie ai maxischermi allestiti per seguire la finale dei mondiali di calcio tra Spagna e Argentina. Un appuntamento capace di richiamare migliaia di appassionati, pronti a trovarsi davanti allo stesso schermo per condividere emozioni, gioie e suspense fino al fischio finale. Questa sera sul palco centrale di Eliopoli Summer, a Calambrone, per gli appassionati di calcio sarà possibile vedere la partita sullo schermo di pedana Pandemonium, per una serata all’insegna dello sport e del divertimento, a partire dalle 21. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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