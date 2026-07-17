Miss Amerina 2026 | svelate le finaliste della 10° edizione un decennio di sogni una notte di stella Il 29 agosto la finalissima a Nepi

Da romadailynews.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le finaliste di Miss Amerina 2026 sono state annunciate dopo le selezioni presso la sede di un’agenzia di moda. Le ragazze scelti si sfideranno il 29 agosto a Nepi nella finalissima. La manifestazione, alla decima edizione, ha visto la partecipazione di numerose concorrenti. La selezione si è svolta negli spazi di Futura Fashion Academy, con un evento che ha concluso il percorso di scelta delle candidate.

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NEPI (VT) – Si è ufficialmente accesa la macchina organizzativa per l’atto conclusivo di Miss Amerina 2026. Presso i locali della prestigiosa agenzia di moda Futura Fashion Academy di Federica Boldrini, si sono infatti concluse le attesissime selezioni che hanno decretato i nomi delle splendide ragazze che si contenderanno la corona quest’ anno.Un’edizione che si preannuncia memorabile, a partire dai numeri: più di trenta ragazze hanno superato il severo sbarco delle semifinali, conquistando il pass per l’evento più importante dell’anno. Ludovica Caruso                           Cristina B losenco Sofia M amazza Viola S lavati Sara B allini... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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