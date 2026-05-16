Marcello Sacchetta e la svolta lavorativa dopo l' Eurovision | il messaggio nella notte a poche ore dalla finalissima
Nella notte tra il giorno della finale e i momenti successivi, è stato diffuso un messaggio riguardante un cambiamento nella carriera di Marcello Sacchetta. La sua partecipazione all’Eurovision Song Contest ha attirato l’attenzione di molti, ed è emerso che dietro una delle esibizioni più discusse di questa edizione c’è anche la sua firma. Poco prima della conclusione della manifestazione, si sono susseguite indicazioni su una possibile svolta professionale legata a questa esperienza.
Dietro una delle esibizioni più commentate di questa edizione dell’Eurovision Song Contest c’è anche la firma di Marcello Sacchetta. Il ballerino e coreografo, impegnato nella performance che accompagna “Per sempre sì” di San Da Vinci, sta vivendo giorni di enorme esposizione internazionale a. 🔗 Leggi su Today.it
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