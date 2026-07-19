Kimi Antonelli è diventato il più giovane pilota a ottenere la pole position a Spa, nel Belgio. Con questa prestazione, ha stabilito un nuovo record nell’Università della Formula 1. Il giovane talento ha dimostrato grande velocità e determinazione sulla pista, superando ogni aspettativa. La sua performance ha attirato l’attenzione nel mondo delle corse, segnando un risultato importante nella sua carriera. Antonelli ha battuto tutti i record precedenti in questa categoria.

Questo ragazzo non ha limiti. Pista che va, record che trova. Adesso Kimi Antonelli è anche il più giovane ad aver conquistato una pole in Belgio nell’Università della Formula 1. Si è preso la sesta pole stagionale, un traguardo che solo Alberto Ascari aveva raggiunto nella storia della F1. E siamo solo alla decima gara stagionale. Neppure a metà strada del sogno. «È stato grandioso, ma domani (oggi, ndc) è un altro giorno e con Max di fianco dovrò partire bene», racconta spostando già l'obiettivo alla gara, quello che conta davvero per il Mondiale. In Belgio l’ultimo italiano a vincere era stato Alboreto nel 1984, Kimi ha ancora una volta l’occasione per dare una spolverata all’albo d’oro che su questa pista ha visto vincere anche Nuvolari prima che nascesse la F1. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - È un Kimi senza limiti: il più giovane in pole a Spa

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