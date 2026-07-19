Un'intervista a Fabio Capello analizza la finale tra Spagna e Argentina, evidenziando che, nonostante non sia la partita prevista, suscita interesse. Capello si concentra sulla possibilità di segnare Messi e sulle dinamiche della sfida, ponendo l’attenzione su dieci domande specifiche. La partita presenta aspetti inaspettati e alcune incognite che, secondo l’allenatore, rendono l’incontro comunque rilevante. La discussione si concentra sugli aspetti tecnici e sulle strategie possibili delle due squadre.

Non è la finale che si sarebbe immaginato, ma è comunque una finale che lo intriga parecchio perché si porta dietro alcuni punti di domanda difficilmente interpretabili in vigilia. Fabio Capello osserva lo scenario di Spagna-Argentina e accarezza la bellezza che potrà regalare questa sfida inconsueta e quindi affascinante, che mette di fronte filosofie di calcio differenti. Una finale mondiale analizzata attraverso 10 domande e 10 risposte. 1) Per lei è la finale migliore possibile o la stimolava qualcos’altro? “Onestamente credevo che la finale sarebbe stata quella che invece è la finalina. Vedevo la Francia talmente forte, imprendibile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - È la finale giusta? Qual è l'unico modo di marcare Messi? Dieci domande a Fabio Capello su Spagna-Argentina

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