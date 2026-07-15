L'Argentina ha battuto l'Inghilterra 2-1 nel match di quartiere mondiale, grazie a due gol nel secondo tempo. Dopo il vantaggio britannico di Gordon, l'Argentina ha pareggiato con Enzo Fernandez e ha trovato il gol decisivo di Lautaro Martinez al 92esimo minuto. La vittoria permette all'Argentina di qualificarsi per la finale, dove affronterà la Spagna. La partita si è conclusa con l'Argentina che si prepara a disputare il secondo titolo consecutivo.

L'Argentina rimonta l'Inghilterra, vince 2-1 e raggiunge la Spagna in finale al Mondiale. Succede tutto nella ripresa: alla rete di Gordon rispondono, nel finale, Enzo Fernandez e Lautaro Martinez, che portano l'Albiceleste a giocarsi il secondo titolo di fila nella partita di domenica. Partita che comincia ad alta tensione, con pochi spunti e tanti contrasti a spezzare il gioco. Con il passare dei minuti emerge l'Inghilterra, avvicinandosi sempre piu' alla porta di Martinez, che pero' non corre pericoli. Dopo il cooling break cerca di prendere campo anche l'Argentina, ma per Messi e compagni appare complicato avvicinarsi alla porta di Pickford. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Nel segno di Messi: l'Argentina ribalta l'Inghilterra al 92esimo. Ancora finale! Ora la Spagna

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