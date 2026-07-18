L’Argentina e la Spagna si sfidano in finale per la prima volta nella storia, con entrambe pronte a contendersi il trofeo. La squadra argentina ha collezionato numerosi clean sheet nel torneo, mentre la spagnola ha registrato un alto numero di dribbling riusciti. In passato, le due nazionali si sono già incontrate in un’unica partita ufficiale, lasciando un ricordo di curiosità e statistiche interessanti.

Numeri, dati, statistiche. Argentina e Spagna si affrontano in finale: sarà la prima volta che le due squadre si contenderanno il trofeo nell’ultimo atto. C’è poi solo un’altra partita dei Mondiali in cui si sono affrontate le due nazionali e risale a sessant’anni fa. Poi tanto altro: dai record di imbattibilità, ai gol di un eroe a sorpresa nella Spagna. Vediamo, grazie ai dati di Opta, 10 curiosità di questa finale. Messi è nato nel giugno del 1987 e Yamal a luglio del 2007. Sarà la prima volta nella storia della Coppa del Mondo in cui si affronteranno due giocatori con più di vent’anni di differenza (20 anni e 19 giorni). Inoltre, l'argentino sarà il secondo calciatore più anziano a disputare una finale (39 anni e 25 giorni), dietro soltanto a Dino Zoff nel 1982 (40 anni e 133 giorni). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il record di vittorie, i clean sheet, i dribbling e l'unico precedente: dieci curiosità su Spagna-Argentina

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