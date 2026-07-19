Il Napoli ha annunciato l’uscita di Decibel Bellini, confermando la sua decisione. L’anno scorso ci fu una mobilitazione dei tifosi per il suo mantenimento. Bellini, noto per essere stato speaker allo stadio di San Paolo e ora allo stadio Maradona, lascia il club. La comunicazione ufficiale è stata fatta direttamente dall’interessato. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni di questa scelta.

L’anno scorso ci fu una sollevazione popolare. Decibel Bellini lascia il Napoli. O meglio, il Napoli congeda Daniele Decibel Bellini l’ormai celebre speaker del fu San Paolo oggi Maradona. Lo ha comunicato lui stesso su Instagram. Ha spiegato che lo ha chiamato il presidente e dopo sedici anni si rompe il sodalizio. Già l’anno scorso Decibel Bellini era stato salutato, allora ci fu una sollevazione popolare che spinse Geolier (che avrebbe curato la parte artistica delle partite e quindi anche il ruolo di speaker) a fare un passo indietro e il Napoli a reintegrare Decibel. Geolier scrisse addirittura di parole di odio nei suoi confronti. Adesso, invece, pare che non ci saranno ripensamenti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - E alla fine il Napoli ha congedato Decibel Bellini, lo ha comunicato lui. Ci aveva già provato l’anno scorso

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