Domanda supplenze docenti 2026 | deve compilarla anche chi lo aveva già fatto lo scorso anno e le preferenze vanno inserite nuovamente

La domanda per le supplenze docenti 2026 deve essere compilata nuovamente, anche da chi l'aveva già presentata l’anno precedente. Le preferenze inserite nell’anno precedente devono essere ripetute. Gli insegnanti interessati possono presentare l’istanza su Polis fino al 29 luglio alle ore 14. Un esperto di normativa scolastica ha fornito indicazioni utili per la compilazione della domanda, che riguarda anche le graduatorie di istituto e le graduatorie ad esaurimento per l’anno scolastico 202627.

Domanda supplenze da GaE e GPS a.s. 202627: Giuseppe Semeraro, docente ed esperto di normativa scolastica, fornisce ai nostri lettori alcune utili indicazioni per la compilazione dell'istanza presente su Polis fino al 29 luglio ore 14.00 per la richiesta di supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2027. Qualche accortezza permette di massimizzare il risultato, laddove dovessero esserci le disponibilità. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Supplenze 150 preferenze docenti, così si compilerà la domanda: piattaforma presentata

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