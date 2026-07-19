Due incidenti tra auto e moto si sono verificati nel territorio aretino tra il pomeriggio di sabato 18 e la notte di domenica 19 luglio. Tre motociclisti sono rimasti feriti, mentre una donna è stata trasportata in ospedale a Careggi. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto per i rilievi e la gestione del traffico. Nessuna altra informazione sui dettagli o le cause degli incidenti è stata resa nota.

Due gravi incidenti tra auto e moto si sono verificati nel territorio aretino nel giro di poche ore, tra il pomeriggio di sabato 18 luglio e la notte di domenica 19 luglio. Il primo scontro è avvenuto sabato, intorno alle 17.04, lungo la strada provinciale 34 nel territorio di Cortona, all’altezza del bivio Taverna, in località Case Sparse. Nell’incidente sono rimaste coinvolte un’automobile e una motocicletta sulla quale viaggiavano due persone. Sul posto sono intervenute l’ambulanza infermierizzata della Misericordia di Cortona, l’infermierizzata della Misericordia di Castiglion Fiorentino, l’elisoccorso Pegaso 2, i vigili del fuoco con una squadra di terra e il reparto volo Drago, oltre ai carabinieri. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Due scontri tra auto e moto in poche ore: tre motociclisti feriti, una donna portata a Careggi

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Ancora sangue sulle strade della provincia, morti due motociclisti in altrettanti incidenti 04042026

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