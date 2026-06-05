Scontro tra due auto a San Giovanni tre feriti gravi trasferiti a Careggi

Da lortica.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel tardo pomeriggio di oggi, due auto si sono scontrate a San Giovanni Valdarno. L’incidente ha provocato tre feriti gravi, che sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale di Careggi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica e mettere in sicurezza l’area. Non ci sono altri dettagli disponibili al momento.

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SAN GIOVANNI VALDARNO – Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi a San Giovanni Valdarno. L’emergenza è scattata alle 17.24 quando il 118 dell’Asl Toscana Sud Est è intervenuto in via Don Minzoni per uno scontro che ha coinvolto due autovetture. Il bilancio è di tre feriti: una donna di 53 anni, una donna di 50 anni e un minore. Tutti sono stati trasportati in codice 3 all’ospedale Careggi di Firenze per le cure necessarie. Sul posto sono intervenuti l’automedica del Valdarno aretino, le ambulanze della Misericordia Valdambra e della Misericordia di Castelfranco, oltre all’elisoccorso Pegaso 1. Presenti anche i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e agli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente. 🔗 Leggi su Lortica.it

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