Incidente in via Messina Marine scontro tra due auto e una moto | feriti un uomo e una donna
Un incidente si è verificato in via Messina Marine, coinvolgendo due auto e una moto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza a un uomo e a una donna rimasti feriti. Il traffico nella zona è rimasto bloccato per circa due ore mentre venivano effettuati i rilievi e le operazioni di soccorso. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli delle cause dell’incidente.
Tre veicoli coinvolti, due persone ferite e traffico paralizzato per un paio d'ore per consentire i soccorsi e i rilievi. È il bilancio di un incidente avvenuto questa mattina intorno alle 8.30 in via Messina Marine, all’altezza di via Ponte di Mare, dove si sono scontrate due auto e una moto. Ad.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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