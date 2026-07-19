Nel campo sportivo di Porto Ercole si sono svolti due giorni di eventi dedicati a Matteo Legler, giovane direttore sportivo rossoblù. L’iniziativa comprendeva partite di calcio, musica e incontri tra amici, nel luogo che lui considerava la sua seconda casa. La manifestazione ha coinvolto numerosi partecipanti, con l’obiettivo di ricordarlo attraverso attività che gli erano care.

MONTE ARGENTARIO Porto Ercole scende in campo per Matteo Legler, un Memorial per ricordarlo dove era più felice. Due giorni di calcio, musica e amicizia nel campo sportivo che per il giovane direttore sportivo rossoblù era una seconda casa. Quindi amici, compagni e tutta la comunità hanno deciso di ritrovarsi per ricordarlo nel modo che probabilmente avrebbe amato di più. Sabato e domenica prossimi, a partire dalle 19, andrà in scena il Memorial di calcio dedicato a Matteo, il giovane direttore sportivo dell’Asd Porto Ercole scomparso improvvisamente a 29 anni mentre si trovava su un campo di calcio a 8 a Grosseto, in via Adda. Una tragedia che aveva colpito profondamente non solo Porto Ercole, ma tutto il mondo sportivo della Maremma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Due giorni di calcio per ricordare Matteo. Memorial per il giovane direttore sportivo

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