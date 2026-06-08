Il Cesena ufficializza Mancini Jr come direttore sportivo la carriera del giovane dirigente

Notizia in breve

Il Cesena ha annunciato che Andrea Mancini sarà il nuovo direttore sportivo a partire dal 1° luglio 2026. La società conferma così l’ingaggio del giovane dirigente, senza ulteriori dettagli sulla durata del contratto o altre specifiche. Mancini succede a un precedente incarico e si unisce al club con l’obiettivo di gestire le operazioni sportive. La nomina è ufficiale e comunicata attraverso i canali ufficiali del club.