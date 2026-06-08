Il Cesena ufficializza Mancini Jr come direttore sportivo la carriera del giovane dirigente

Da cesenatoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Cesena ha annunciato che Andrea Mancini sarà il nuovo direttore sportivo a partire dal 1° luglio 2026. La società conferma così l’ingaggio del giovane dirigente, senza ulteriori dettagli sulla durata del contratto o altre specifiche. Mancini succede a un precedente incarico e si unisce al club con l’obiettivo di gestire le operazioni sportive. La nomina è ufficiale e comunicata attraverso i canali ufficiali del club.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il Cesena comunica di aver affidato l’incarico di direttore sportivo del club ad Andrea Mancini a partire dal 1° luglio 2026. Il nuovo dirigente bianconero ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2027, con opzione di prolungamento.La carriera del neo ds del Cavalluccio34 anni, figlio di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Cesena, Andrea Mancini nuovo direttore sportivo: l’annuncio è venerdì

Ufficiale la risoluzione del contratto tra il direttore sportivo Filippo Fusco e il CesenaIl Cesena ha annunciato ufficialmente di aver concluso il rapporto di lavoro con il direttore dell’area tecnica, Filippo Fusco.

Argomenti più discussi: Cesena, sempre più vicino Andrea Mancini come ds: prevista la chiusura nei prossimi giorni; Il Cesena è pronto a ripartire: oggi può essere il giorno di Mancini jr. Poi la scelta del tecnico.

il cesena ufficializza manciniCesena, ora è ufficiale: Mancini nuovo direttore sportivo.Ora la fumata bianca è ufficiale. Il Cesena ha annunciato l’arrivo di Andrea Mancini nel ruolo di nuovo direttore sportivo. Il giovane diesse ... corriereromagna.it

il cesena ufficializza manciniIl Cesena è pronto a ripartire: oggi può essere il giorno di Mancini jr. Poi la scelta del tecnicoUna fine settimana forse intenso quello che si potrebbe vivere a Cesena, dove è attesa già per la giornata odierna la firma di Andrea Mancini come nuovo Direttore Sportivo del club: da tempo si parla ... tuttomercatoweb.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web