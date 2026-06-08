Modena calcio | Nereo Bonato è il nuovo Direttore Sportivo dei canarini

Notizia in breve

Il Modena calcio ha annunciato l’ingaggio di Nereo Bonato come nuovo direttore sportivo a partire dal 1° luglio. La notizia è stata diffusa il 8 giugno dal club tramite comunicato ufficiale. Bonato sostituirà il precedente dirigente e si occuperà delle operazioni legate alla gestione della rosa e alle strategie di mercato della squadra.