Modena calcio | Nereo Bonato è il nuovo Direttore Sportivo dei canarini
Il Modena calcio ha annunciato l’ingaggio di Nereo Bonato come nuovo direttore sportivo a partire dal 1° luglio. La notizia è stata diffusa il 8 giugno dal club tramite comunicato ufficiale. Bonato sostituirà il precedente dirigente e si occuperà delle operazioni legate alla gestione della rosa e alle strategie di mercato della squadra.
È Nereo Bonato il nuovo direttore sportivo del Modena calcio. La notizia è stata annunciata in data 8 giugno dal club attraverso un comunicato sul proprio sito: Iscriviti al canale Whatsapp di ModenaToday"Il Modena FC comunica che, a partire dal 1° luglio, Nereo Bonato assumerà l’incarico di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Notizie e thread social correlati
Il mercato dei dilettanti: a Pratovecchio il nuovo direttore sportivo sarà Luca Cipriani. Tognozzi saluta la SansovinoA Pratovecchio, è stato annunciato che Luca Cipriani assumerà il ruolo di nuovo direttore sportivo nel settore dilettantistico.
Pisa, è Gabbanini il nuovo direttore sportivoA pochi giorni dall’esonero di Davide Vaira, il Pisa ha comunicato il nome del nuovo direttore sportivo.
Temi più discussi: Modena Fc, Nereo Bonato sarà il nuovo direttore sportivo. Adesso si passa alla scelta dell'allenatore; MODENA CALCIO, RINNOVI, CESSIONI E ARRIVI: LAVORO IN VISTA PER NEREO BONATO; Modena, il ds Nereo Bonato insieme a Rivetti e Catellani a vedere la Primavera; Futuro a Modena per l’ex Ds dell’Udinese Nereo Bonato.
Cagliari Nuova avventura per l'ex diesse rossoblù Nereo Bonato, dal 1° luglio sarà il direttore sportivo del Modena - Facebook facebook
Modena, ufficiale l'arrivo di Bonato come direttore sportivo: il comunicatoIl Modena FC comunica che, a partire dal 1° luglio, Nereo Bonato assumerà l’incarico di Direttore Sportivo. Per il dirigente veronese si tratta di un ritorno in gialloblù a distanza di 19 anni dall’e ... mediagol.it
UFFICIALE - Modena, Bonato nuovo direttore sportivoIl Modena FC comunica che, a partire dal 1° luglio, Nereo Bonato assumerà l’incarico di Direttore Sportivo. Per il dirigente veronese si tratta di un ritorno in gialloblù a distanza di 19 anni dall’es ... tuttob.com