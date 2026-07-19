Otto operai sono morti quando droni ucraini hanno colpito un magazzino in territorio russo. L'attacco è avvenuto durante la notte, causando danni significativi all'edificio. Nessuna informazione è stata fornita sulle modalità dell'attacco o sull'identità degli operai. Le autorità russe hanno aperto un'indagine, mentre nel paese si susseguono proteste contro il governo e richieste di rimozione del ministro della Difesa. Un'ipotesi avanzata è quella di un possibile cambio di leadership militare.

Il limite ignoto Zelensky rivendica ma le proteste per la cacciata del ministro della Difesa continuano e spunta una nuova ipotesi: cacciare anche il rivale Syrsky Il limite ignoto Zelensky rivendica ma le proteste per la cacciata del ministro della Difesa continuano e spunta una nuova ipotesi: cacciare anche il rivale Syrsky Una lunga storia inedita in due puntate. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. I droni ucraini che hanno colpito un centro logistico a Kovotsk, nella regione russa occidentale di Tambov, hanno ucciso 8 lavoratori e ne hanno feriti altri 24. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

© Ilmanifesto.it - Droni ucraini su un magazzino russo, morti 8 operai

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Droni ucraini contro territori russi: almeno tre morti nella regione di Mosca

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