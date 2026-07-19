Droni ucraini su un magazzino russo morti 8 operai

Da ilmanifesto.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Otto operai sono morti quando droni ucraini hanno colpito un magazzino in territorio russo. L'attacco è avvenuto durante la notte, causando danni significativi all'edificio. Nessuna informazione è stata fornita sulle modalità dell'attacco o sull'identità degli operai. Le autorità russe hanno aperto un'indagine, mentre nel paese si susseguono proteste contro il governo e richieste di rimozione del ministro della Difesa. Un'ipotesi avanzata è quella di un possibile cambio di leadership militare.

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Droni ucraini contro territori russi: almeno tre morti nella regione di Mosca

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