Droni ucraini su San Pietroburgo Colpito autobus russo in Crimea | 7 morti La controffensiva di Zelensky dopo la notte di fuoco su Kiev

Un attacco con droni ucraini contro un autobus in Crimea ha provocato sette morti e undici feriti. L’incidente si è verificato nella regione di Donetsk, sotto controllo russo, mentre il veicolo viaggiava da Mosca verso la Crimea. Nella notte, sono stati segnalati anche attacchi su Kiev, con un’escalation di scontri tra le parti. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulle modalità dell’attacco o sui responsabili.

Roma, 3 giugno 2026 – Un attacco di droni ucraini contro un autobus in viaggio da Mosca alla Crimea ha causato la morte di sette persone e il ferimento di altre undici, secondo quanto riferito dalle autorità della regione di Donetsk, controllata da Mosca, dove è avvenuto l'attacco. I droni di Kiev hanno inoltre colpito un maxi-terminal petrolifero a San Pietroburgo, nel giorno in cui inizia il Forum Economico internazionale. https:www.quotidiano.netvideocronaca2-giugno-a-kiev-il-tricolore-si-accende-sul-monumento-in-piazza-maidan-asi9o5ze Brucia nella notte anche uno stabilimento missilistico russo, mentre droni ucraini prendono di mira anche Mosca e Leningrado. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Drone ucraino colpisce un autobus russo: 7 morti e 11 feriti cresce l'escalation della guerra

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