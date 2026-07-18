Attacco ucraino a 60 km da Mosca droni sul deposito dell' Amazon russo Morti gli operai del turno notturno Zelensky rivendica i raid – Il video

Sette persone sono morte e 24 sono rimaste ferite nella notte tra il 17 e il 18 luglio dopo un attacco con droni contro un centro logistico di Wildberries a Kotovsk, nella regione di Tambov. L’attacco si è verificato a circa 60 km da Mosca e ha colpito un deposito ritenuto collegato a un grande magazzino russo. Zelensky ha rivendicato i raid, che hanno causato danni e vittime tra gli operai di turno.

Sette persone sono morte e 24 sono rimaste ferite nella notte tra il 17 e il 18 luglio, quando droni ucraini hanno colpito un centro logistico di Wildberries, il colosso russo dell’e-commerce, a Kotovsk, nella regione di Tambov. Lo ha reso noto il governatore Evgenij Pervyshov su Telegram, spiegando che le vittime erano dipendenti del turno di notte: «Sette dipendenti del turno di notte sono stati uccisi quando dei droni nemici hanno colpito un centro logistico di Wildberries». Secondo Pervyshov nel deposito è scoppiato un incendio, poi domato, anche se i vigili del fuoco restavano ancora al lavoro sul posto. Un altro impianto dello stesso... 🔗 Leggi su Open.online

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