Pochi giorni fa, sull’Arno a Firenze, si è svolta una gara di dragon boat organizzata dal Rotary Club Fiesole con la partecipazione di altri dieci club locali. L’evento ha avuto come scopo la raccolta di fondi per sostenere le donne sottoposte a interventi al seno. La manifestazione ha coinvolto diverse imbarcazioni e ha avuto luogo presso il Circolo Canottieri Comunali di Firenze.

Firenze, 19 luglio 2026— Sport e solidarietà sulle acque dell’Arno. Pochi giorni fa il Circolo Canottieri Comunali di Firenze ha ospitato una gara di dragon boat promossa dal Rotary Club Fiesole insieme ad altri dieci club dell’area fiorentina. All’iniziativa hanno partecipato i Rotary Club Bagno a Ripoli, Firenze, Firenze Brunelleschi, Firenze Granducato, Firenze Lorenzo Il Magnifico, Firenze Sud, Firenze Vespucci, Scandicci, Sesto Michelangelo e Bisenzio Le Signe. Nel corso del pomeriggio le squadre si sono confrontate a bordo delle tradizionali imbarcazioni di origine orientale, caratterizzate dalla testa di drago e dal ritmo dei tamburi che accompagna la vogata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dragon boat sull’Arno per sostenere le donne operate al seno

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