Pisa trionfa sull’Arno | le donne in rosso vincono la Regata Marinare

Notizia in breve

Le donne in rosso si sono aggiudicate la Regata Marinare a Pisa, battendo le squadre di altre città. La regata si è svolta sul fiume Arno, dove la corrente ha influito sulla velocità dei galeoni. La competizione ha visto un confronto tra le diverse squadre, con Pisa che ha prevalso sul resto dei partecipanti. La regata rappresenta un momento tradizionale e atteso per la città, con le squadre che si sono sfidate lungo il fiume.