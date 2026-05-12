Un’app e un vademecum per le pazienti operate al seno | la tecnologia al servizio della riabilitazione

Nella sala Baldini della Biblioteca comunale di Santarcangelo si è tenuta una cerimonia organizzata dall’Ausl della Romagna, durante la quale sono stati ringraziati il Comune di Sogliano al Rubicone e Sogliano Ambiente. La donazione ha permesso lo sviluppo di un’app e di un vademecum dedicati alle pazienti operate al seno, strumenti digitali pensati per supportare il percorso di riabilitazione. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni locali e del settore sanitario.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui